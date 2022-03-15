بالصور تشيّع جثمان الشهيد علاء شحام في مخيم قلنديا

شيع مئات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد علاء شحام (20 عاما)، من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وانطلق موكب التشييع الشهيد شحام من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، باتجاه منزل الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري جثمانه الثرى.

وردد المشيعون خلال الجنازة هتافات منددة بجرائم الاحتلال، وتدعو للانتقام من قوات الاحتلال.

وكان قد استشهد الشاب علاء شحام، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر مواجهات اندلعت في مخيم قلنديا عقب عملية اقتحامه صباحا، فيما اعتقل أحد الشبان.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، أنه بلغ عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري 20 شهيدا، بينهم أربعة أطفال.

جدير ذكره أنه شهد مخيم قلنديا اضرابا تجاريا منذ ساعات الصباح، حدادا على روح الشهيد، واستنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.





