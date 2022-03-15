الصوالحة لـ"فلسطين اليوم": وفاة سيدة من غزة أثناء توجهها إلى أداء مناسك العمرة

أفاد مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل الصوالحة، اليوم الثلاثاء، بوفاة السيدة المعتمرة هالة كامل الفرا- العقاد-من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح الصوالحة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السيدة العقاد (48 عاما) التي خرجت أمس مع الفوج الأول للمعتمرين، توفيت في ساعات فجر اليوم.

وغادر أمس، الفوج اليوم من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد توقف دام لعامين بسبب فيروس كورونا ، حيث سيغادر (٥٩٦) معتمراً، سيكون سفرهم من خلال رحلتين كل رحلة (٢٩٨) معتمراً".

وكان الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، أكد أن اول رحلة للمعتمرين ستنطلق الاثنين والثلاثاء ١٤ - ١٥ /٣ /٢٠٢٢م، وذلك من معبر رفح البري.