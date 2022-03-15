قرار "إسرائيلي" للتعامل مع القدس خلال شهر رمضان

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن مفتش عام شرطة الاحتلال، قرر تعزيز القوات في مدينة القدس المحتلة بمئات العناصر الإضافية، خوفاً منى تدهور الأوضاع الأمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال قررت الدفع بمئات العناصر لديها إلى القدس، لمنع تصعيد خلال فترة الأعياد اليهودية القريبة والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

ووفقاً للصحيفة، فإن شرطة الاحتلال ستركز في حراستها على الأماكن الحيوية في القدس وخاصة في البلدة القديمة، إذ تتوقع أن يقتحم الآلاف من المستوطنين البلدة القديمة بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيادة شرطة الاحتلال طلبت من عناصرها بالمحافظة على أعلى درجات اليقظة في القدس بشكل عام والبلدة القديمة على وجه الخصوص، وذلك بعد تنفيذ عمليتين في البلدة القديمة خلال الأيام الماضية.