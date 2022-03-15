رقم مجاني تعلن عنه مباحث التموين لاستقبال شكاوي المواطنين

أعلنت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن برنامجها المفتوح للتواصل مع المواطنين عبر الرقم المجاني للاستعلامات.

وقالت الداخلية : "في هذا الصدد، سيتواجد المقدم أحمد جحجوح مدير دائرة مباحث التموين بالشرطة، صباح يوم الخميس 17/3/2022م، لاستقبال اتصالات المواطنين وتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم على مدار ساعتين، ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً".

وأكدت العلاقات العامة في وزارة الداخلية أن الاستفسار ستكون حول جهود مباحث التموين في متابعة الأسواق ومراقبة أسعار السلع والمواد الأساسية، ومنع الاحتكار والاستغلال.

تنويه هام من الداخلية للمسافرين المرجعين من الصالة المصرية بمعبر رفح الخميس الماضي

وأضافت: "سيجيب المقدم جحجوح على تساؤلات واستفسارات المواطنين، مستمع إلى الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار للسلع، من خلال الرقم المجاني 1800131313".

يذكر أن دائرة مباحث التموين والإدارات المتخصصة الأخرى، تكثف جولاتها الميدانية على جميع الأسواق والمراكز التجارية والمخازن، ومراقبة توفر السلع الأساسية والتزام التجار بالتسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد.