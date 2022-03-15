القيادي الحروب: علينا التوحد والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، أسامة الحروب، اليوم الثلاثاء، أنه يجب علينا كفلسطينيين سالت دماؤنا، أن نتوحد وأن نتكاثف في مواجهة الاحتلال ونقف صفاً واحداً، وننضم لقوافل المقاومة، وأن نحافظ على ارث هؤلاء الشهداء.

جاء ذلك تعقيباً على استشهاد ثلاثة شبان من أبناء شعبنا في الضفة والقدس والنقب.

وقال الحروب: "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الاعتداءات، وألا نتأمل خيراً من المجتمع الدولي، علينا أن نقاوم بأنفسنا، والأرض يحرثها رجالها، هذا ما تعلمناه من غزة ومن مخيم جنين".

وأوضح أن الكيان الصهيوني يمثل عقيدة إجرامية، وهي أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني المقتول، لافتاً إلى أنه كيان غاصب ينظر للفلسطيني على أنه الخطر الوجودي على كيانه.

وبين الحروب أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة المواطن الفلسطيني في الداخل المحتل أو في القدس أو مدن الضفة، فهو يشكل رعب للاحتلال.

وأضاف قائلاً :"الاحتلال يتعامل مع الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة على أنه عرب "اسرائيل"، ونحن نقول إن "إسرائيل" ليس لها عرب، وهم عرب فلسطينيون، يمارس بحقهم التمييز العنصري والانتهاك اليومي".

وأشار الحروب إلى أن كيان الاحتلال الذي يحمل عقدة الوجود، يحمل في ذات الوقت بذرة الفناء في داخله، وعملية قتل الشبان، سوف يؤدي إلى انتفاضة لأهلنا ضد الاحتلال.

وتابع قائلاً :"الاحتلال يهدم القرى في النقب، ويرتكب الجرائم في قلنديا وجنين ونابلس، ويمارس انتهاكاته بحق الأسرى والمواطنين في غزة والضفة وكل مكان".