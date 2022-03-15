ماذا يعني ترشيح 2000 عامل من غزة وهل تم تحديد موعد توجههم للعمل ؟

أعلن ممثل العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، عبدالله الجمل، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح 2000 عامل جديد من القطاع إلى الشؤون المدنية في الضفة الغربية للمتابعة مع الاحتلال من أجل العمل في الداخل المحتل.

وقال الجمل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "وزارة العمل تتنظر انتهاء باقي الإجراءات في الشؤون المدنية بخصوص ترشيح الدفعة الجديدة ضمن دفعات جديدة من تصاريح العمال للعمل بالداخل المحتل"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبلغ العمال فور وصول أسمائهم عبر ارسال رسائل (SMS) من مكاتب الوزارة.

وبخصوص الدفعة الثانية، أشار إلى أن وزارة العمل ستباشر بترشيح أسماء الدفعة الثانية حال الانتهاء من الدفعة السابقة، لافتًا إلى أن عدد المسجلين من غزة للعمل بالداخل المحتل قرابة 90 ألف مواطن.

وأكد الجمل، أن إجمالي عدد تصاريح العمال بلغ 30 ألف تصريح، إذ تم الإعلان عن 10 آلاف تصريح، فيما تأمل وزارة العمل الإعلان والعمل عن باقي العدد المتفق عليه.