شركة أمريكية تجند "مرتزقة" لأوكرانيا

نشرت إحدى الشركات الأمريكية إعلاناً تبحث فيه عن مقاتلين محترفين من أصحاب الخبرة الميدانية، للعمل في أوكرانيا.

ووعدت الشركة كل من يقبل العمل بدفع مبلغ يتراوح بين ألف وألفي دولار في اليوم الواحد.

ويُشار إلى أنه نشر الإعلان المذكور على موقع silentprofessionals.org. وفيه تمت الإشارة إلى وجود حاجة فورية لهؤلاء "المختصين" للعمل في أوكرانيا.

ومن الشروط، التي يجب أن يمتلكه المرشح خبرة الخدمة العسكرية لمدة 5 سنوات في الجيش أو في الشركات الأمنية الخاصة، وسنة واحدة على الأقل من خبرة القتال في الخارج، ويجب أن يتمتع كذلك بلياقة بدنية جيدة، والقدرة على الاسترشاد والتنقل في التضاريس المختلفة، ومعرفة الأسلحة السوفيتية، والخبرة في الاستطلاع ومكافحة التجسس.