كورونا غزة : حالة وفاة و"96" إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 692 فحصاً مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة بغزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 350 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأكدت أن إجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس بلغت 248567 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3047 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 243559 حالة ، والوفيات 1961 وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 34 حالة.

وبشأن التطعيمات ضد كورونا، فقد بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 672965 شخصاً.