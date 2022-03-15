الدفعة الثانية من معتمري قطاع غزة تغادر للديار الحجازية

غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من الفوج الأول لمعتمري قطاع غزة باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري، وعددهم 298 معتمراً.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

يشار أن مغادرة الفوج الأول، البالغ عدده 596 معتمراً بدأت أمس على دفعتين، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.