د. الحساينة :استشهاد ثلاثة أبطال محاولة فاشلة من الاحتلال لتحقيق أهدافه في استنزاف شعبنا

أكد د. يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، إن استشهاد ثلاثة أبطال في القدس، ونابلس، والنقب المحتل صباح هذا اليوم، إنما يؤشر إلى مدى تصاعد الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على أهلنا المرابطين والصامدين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل؛ في محاولة فاشلة منه لتحقيق أهدافه في إخضاع شعبنا واستنزافه والسيطرة على أرضه ومصادرتها لصالح غول الاستيطان.

وقال د. الحساينة انه وأمام هذه الجريمة المستمرة والمتصاعدة، التي لن تفت في عضد شعبنا ومقاومته، يتحتّم على كل مكوّنات شعبنا في كل الساحات، التوحد خلف جبهة مقاومة شعبية عارمة تربك العدو وتردعه، وتضع حداً لهذا المسلسل الإجرامي بحق شعبنا ومقدساته.

واعتبر ان عمليات التساكن أو التعايش مع مفردات الاحتلال تحت ما يسمى التعاون الأمني أو الاقتصادي أو الرهان على فتح مسارات تفاوض جديدة معه، التي يراهن عليها البعض، فإنما تزيد من غطرسة العدو ووحشيته، لارتكاب مزيد من العدوان والاستيطان وسلب الحقوق.

ويشار الى ان ثلاثة شهداء ارتقوا فجراً برصاص الاحتلال من مخيم بلاطة وشاب من مخيم قلنديا وآخر من الداخل المحتل .