القيادي شهاب : دماء شهداء اليوم تؤكد أنه لا خيار أمام شعبنا سوى طريق الجهاد والمقاومة

أكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 أن الدماء التي سالت في نابلس وقلنديا والنقب تؤكد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على السير في طريق الجهاد والمقاومة بعيداً عن مشاريع التسوية، موضحاً أن لا خيار للشعب الفلسطيني سواه.

وشدد شهاب على أن هذه الدماء تعبر عن أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وهو مستعد ليقدم كل ما يمكنه، مشيراً إلى أن كل من ينحاز للعدو سينكشف وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم.

وقال شهاب: "إن الصباح الفلسطيني الملون بلون الدماء النازفة في الضفة تلطخ وجوه كل من يخونون الوطن والدماء الزكية وصفعة لكل من يراهنون على التسوية".

وأوضح أن العدو الصهيوني يعيش حالة من الرعب في ظل الحديث عن قرب حدوث تصعيد مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف شهاب :"هذه الدماء لن تضيع هدراً وفاتورة الحساب مفتوحة مع الاحتلال، مؤكداً أن الإرهاب الصهيوني؛ سيدفع بمزيدٍ من المواجهة في كل ساحات المواجهة في الضفة والداخل المحتل والقدس وقطاع غزة".

وتابع قائلاً: " المحاولات "الإسرائيلية" لاستغلال الظروف الحالية من الانشغال العالمي بحرب أوكرانيا ليست هي السبب الرئيسي لهذه المواجهات، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي ليس جديداً على العدو فالعقلية التي تحكم العدو الصهيوني عقلية غاشمة ومتغطرسة وتعيش على سفك الدماء"

وأردف شهاب: "إن أكثر ما يشجع العدو على ارتكاب جرائمه هو استمرار رهان البعض على المفاوضات والتنسيق الأمني".

وطالب الفلسطينيين في كافة ساحات المواجهة بضرورة إشعال المواجهة مع الاحتلال والتصدي للاحتلال.