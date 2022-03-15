بالفيديو الاحتلال يعتقل "عمار عرفات" أحد المطلوبين البارزين والشيخ عدنان يعتبره إفلاس إحتلالي

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 "عمار عرفات" أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال في مدينة نابلس .

ومن جانبه اعتبر الشيخ المحرر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان اعتقال الاحتلال للمطارد والمقاوم عمار عرفات، لن ينهي صعود المقاومة في نابلس.

وبين عدنان أن حملة الاعتقالات لمجاهدينا في يعبد القسام إفلاس احتلالي في مواجهة أبطال يعبد، والنفس الوطني الحر.

واشار الى ان اختطاف السلطة للأخ محمود السعدي "المتنح" من مخيم جنين، أمرٌ مؤسف بعد ارتقاء الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم.

وبين الشيخ عدنان ان شهادة الأخوين عبدالله ابو زميرو ومحمود السعدي المفرج عنهم مؤخراً من سجن السلطة بأريحا مؤلمة، معرباً عن أسفة لصمت مؤسسات حقوق الإنسان بالضفة المحتلة وتراجع دورها بمتابعة المعتقلين السياسيين.

وأوضح ان حديث أبو زميرو والسعدي عن تعذيب السلطة بأريحا، يستوجب موقفاً وطنياً لإغلاق "مسلخي" أريحا والجنيد.