بالفيديو شاهد تساقط الثلوج على الخليل ورام الله

نشر علدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتساقط الثلوج على مدينتي رام الله والخليل صباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، بعد تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية بمنخفض جوي قطبي يضرب الاراضي الفلسطينية اليوم .

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 15-3-2022، أن تتأثر البلاد برياح قطبية شديدة البرودة لتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 10-12 درجة مئوية، ما يجعل الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار والبَرَد في بعض المناطق وبعض الفترات خاصة في ساعات الصباح والنهار.

كما توقعت الأرصاد أن تشهد بعض المناطق العالية هطولات مطرية مخلوطة بالثلوج وقد تكون صافية أحياناً لفترات قصيرة.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص الهطولات المطرية وتنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث تصل الحرارة الى دون الصفر في بعض القمم الجبلية العالية مع خطر تشكل الانجماد والصقيع، نتيجة تدفق كتلة قطبية من تركيا عبر سوريا ضعيفة الرطوبة لابتعادها عن مياه البحر المتوسط.