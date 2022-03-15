بالأسماء: اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين اليوم الثلاثاء ١٥/٣/٢٠٢٢:

١. المحرر مجدي العمارنة- يعبد جنوب جنين

٢. نور محمد عطاطرة- يعبد

٣. أيوب انفيعات- يعبد

٤. صهيب بلاسمة- سلفيت

٥. فالح عمران- سلفيت

٦. مؤمن فالح عمران- سلفيت

٧. مصعب اشتية- سلفيت

٨. محمود أمين عواد- سلفيت

٩. المحرر خالد صبحي عطاطرة- يعبد

١٠. المحرر ناصر خالد عطاطرة- يعبد

١١. المحرر يوسف مشارقة- يعبد

١٢. المحرر مجد بعجاوي- يعبد

١٣. المحرر محمد ميتاني- يعبد

١٤. عمار عرفات- مخيم بلاطة بنابلس

١5. تامر الحجوج- رام الله

١6. محمد فقها- رام الله