بالأسماء: اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين اليوم الثلاثاء ١٥/٣/٢٠٢٢:
١. المحرر مجدي العمارنة- يعبد جنوب جنين
٢. نور محمد عطاطرة- يعبد
٣. أيوب انفيعات- يعبد
٤. صهيب بلاسمة- سلفيت
٥. فالح عمران- سلفيت
٦. مؤمن فالح عمران- سلفيت
٧. مصعب اشتية- سلفيت
٨. محمود أمين عواد- سلفيت
٩. المحرر خالد صبحي عطاطرة- يعبد
١٠. المحرر ناصر خالد عطاطرة- يعبد
١١. المحرر يوسف مشارقة- يعبد
١٢. المحرر مجد بعجاوي- يعبد
١٣. المحرر محمد ميتاني- يعبد
١٤. عمار عرفات- مخيم بلاطة بنابلس
١5. تامر الحجوج- رام الله
١6. محمد فقها- رام الله