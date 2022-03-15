صحفي "إسرائيلي": في "رهط" تعلموا من جنين اطلاق النار تجاه "قواتنا"

قال المراسل العسكري للقناة الـ20 "نوعام أمير": إن الفلسطينيين في رهط تعلموا من جنين حيث جري إطلاق النار تجاه قوات الجيش في كل مرة خلال تنفيذهم اعتقالات".

واستشهد الشاب سند "سالم الهربد" فجراً، برصاص أفراد من وحدة "المستعربين" في جيش الاحتلال في مدينة رهط بالنقب بعد اطلاق الشهيد النار على قوات الاحتلال.

وارتقى فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 شهيد أخر في مخيم بلاطة بعد اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال شهدها المخيم الليلة الماضية.

جدير ذكره أن مدينة جنين ومخيمها تشهدان اشتباكات عنيفة في كل مرة يحاول الاحتلال اقتحامهما واعتقال مطلوبين له كما يزعم، وبذلك أصبحت مثالاً يحتذى به في المقاومة وتصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال.