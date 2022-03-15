شهيدان برصاص الاحتلال أحدهما فتى من بلاطة وآخر من رهط بالداخل المحتل

ارتقى فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 شهيدان أحدهما برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة وآخر من الداخل المحتل في مدينة رهط بالنقب بعد اطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة إطلاق النار عليهم وتعريضهم للخطر .

واستشهد الفتى نادر هيثم ريان 17 عاماً برصاص الاحتلال في مخيم صباح اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة، حيث أصيب الفتى هيثم برصاص الاحتلال في الصدر جرى على إثرها نقله إلى مستشفى رفيديا في المدينة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في المخيم، حيث أصيب 3 مواطنين بجروح إحداها خطيرة.

في حين استشهد الشاب سند "سالم الهربد" فجراً، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة في مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق الشهيد النار على قوات الاحتلال .



صورة شهيد الداخل المحتل

وقالت مصادر محلية أن الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو والد لثلاثة أطفال.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب صباح اليوم إنه "قبل وقت قليل، خلال نشاط مقاتلي وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات".

وزعم بيان الشرطة أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها.

وادعت الشرطة أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة الشهيد.