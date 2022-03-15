أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:52 ص
15 مارس 2022
الخضروات في قطاع غزة.jpeg
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تواصل بعص أصناف الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الثلاثاء 15-3-2022، ارتفاع اسعارها وخاصة البندورة والخيار والباذنجان، فيما تراجعت أسعار الدجاج قليلا في الاسواق نتيجة صيد كميات كبيرة من الأسماك.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاد واللحوم غي السوق كما يلي:

الرقم       الصنف              السعر الكيلو بالشيكل    
1 طماطم 2.5
2 خيار 2.5
3 بصل 3
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 5
6 فلفل 12
7 جزر 3
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 1.7
13 ملوخية 5
14 فصوليا 8
15 بيض 14
16 دجاج 12.5
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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