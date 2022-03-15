أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

تواصل بعص أصناف الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الثلاثاء 15-3-2022، ارتفاع اسعارها وخاصة البندورة والخيار والباذنجان، فيما تراجعت أسعار الدجاج قليلا في الاسواق نتيجة صيد كميات كبيرة من الأسماك.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاد واللحوم غي السوق كما يلي: