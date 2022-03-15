أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم الثلاثاء 15-3-2022

تواصل بعص أصناف الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الثلاثاء 15-3-2022، ارتفاع اسعارها وخاصة البندورة والخيار والباذنجان، فيما تراجعت أسعار الدجاج قليلا في الاسواق نتيجة صيد كميات كبيرة من الأسماك.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاد واللحوم غي السوق كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|2.5
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|3
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|5
|6
|فلفل
|12
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|5
|14
|فصوليا
|8
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|12.5
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7