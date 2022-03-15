الطقس: أجواء شديدة البرودة وتساقط للأمطار اليوم الثلاثاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 15-3-2022، أن تتأثر البلاد برياح قطبية شديدة البرودة لتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 10-12 درجة مئوية، ما يجعل الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار والبَرَد في بعض المناطق وبعض الفترات خاصة في ساعات الصباح والنهار.

كما توقعت الأرصاد أن تشهد بعض المناطق العالية هطولات مطرية مخلوطة بالثلوج وقد تكون صافية أحياناً لفترات قصيرة.

وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص الهطولات المطرية وتنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث تصل الحرارة الى دون الصفر في بعض القمم الجبلية العالية مع خطر تشكل الانجماد والصقيع، نتيجة تدفق كتلة قطبية من تركيا عبر سوريا ضعيفة الرطوبة لابتعادها عن مياه البحر المتوسط.

وفي يوم الأربعاء تبقى البلاد تحت تأثير لكتلة الهوائية القطبية، وتسود أجواء قارصة البرودة صباحاً خصوصاً في الجبال مع خطر تشكل الصقيع، وفي ساعات النهار تسود اجواء مستقرة وباردة للغاية، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجدداً مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شمالية شرقية.

وفي يوم الخميس يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود جو بارد نسبي الى بارد نهاراً ومع كميات كبيرة من السحب الغالية والمتوسطة، أما ليلاً يعود الجو للبرودة الشديدة لكن أقل حدة من الليالي الماضية. الرياح تكون غربية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد من تشكل الأنجماد في الفترة الممتدة بين مساء وليلة الثلاثاء وفجر وصباح الأربعاء وكذلك الحال مساء الاربعاء وفجر الخميس داعية المزارعين لأخذ الإحتياطات اللازمة لتجنب تلف المزروعات، والله تعالى أعلى وأعلم.