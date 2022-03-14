هل تتساقط الثلوج مجدداً على فلسطين؟

كشف الراصد الجوي قصي الحلايقة ، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل المنخفض الجوي القطبي المتوقع أن يبدأ تأثيره على الحالة الجوية الفلسطينية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الحلايقة خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن فرص هطول زخات محلية من المطر الليلة تتزايد في مناطق الساحل وبعض المناطق الشمالية والوسطى.

وأضاف:" بين صباح وعصر غداً الثلاثاء، من المتوقع سقط زخات متفرقة من المطر في أغلب المناطق مصحوبة بتساقط البَرَد".

وبشأن إحتمالية سقوط ثلوج، أكد الراصد الجوي قصي الحلايقة، وجود اشارات كبيرة على سقوط زخات محدودة من الثلج فوق القمم في الليل وفجر الغد الثلاثاء، بالإضافة إلى سقوط زخات متقطعة من الثلج في أجزاء غير منتظمة من الجبال الشمالية والوسطى والجنوبية.، متوقعاً تكوّين طبقة رقيقة من الثلج على الأرض في المناطق الأكثر حظاً بالهطول.

وحول درجات الحرارة المتوقعة وبرودة الطقس، أشار الراصد إلى أن المنخفض الجوي ستكون فيه الحالة الجوية شديدة البرودة قليلة هطول للأمطار، متوقعاً أن تصل درجات الحرارة بحدود 11 درجة مئوية لتصبح اقل من معدلها السنوي العام.