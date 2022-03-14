بالصور الرابطة الإسلامية تُنظم حملة فطورك علينا بخانيونس

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي حملة بعنوان: "فطورك علينا" في الجامعة الإسلامية فرع الجنوب.

بدوره، أكد مسؤول ملف الجامعات بإقليم خانيونس الأستاذ شادي أبو عنزة، أن الرابطة لن تتوانى لحظة في إسعاد الطلبة ومد يد العون لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وقال الطالب أحمد صادق منسق الرابطة الإسلامية بالجامعة: أن هذه الأنشطة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الرابطة في اطار مساعدة الطلبة وإسنادهم والحرص على رفعة الطالب الفلسطيني.

وتأتي هذه الحملة ضمن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الرابطة للمساهمة في التسهيل والتخفيف عن كاهل الطلبة بكل المراحل العلمية لما يعانوه من ظروف صعبة على كل الأصعدة.







