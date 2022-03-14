بالصور الإطار النسوي للجهاد بغزة ينظم لقاء بعنوان "المقاومة شرف يتفوق على كل الانجازات

نظمت لجنة التثقيف الحركي في الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي-إقليم غزة لقاء سياسي تحت عنوان "المقاومة شرفٌ يتفوق على كل الانجازاتْ" وذلك اليوم في منطقة التفاح بمسجد الرحمن شرق القطاع.

وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشيخ المجاهد/ نافذ عزام، و مسؤول إقليم غزة أ./ خميس الهيثم والأسير المحرر الاستاذ / رامز الحلبي، ومسؤولة الاقليم ومسؤولة لجنة التثقيف بغزة وعدد من قياديات وكوادر الإطار ولفيف من نساء المناطق.

و قال الشيخ نافذ عزام :" إن المقاومة شرف يتفوق على كل الانجازات ، وان من يحمل لواء الدفاع في سبيل الله و من يسكن أرض الرباط أقدس الساحات و أسخن المواجهة مع أعداء الله لهو شرفٌ كبير.

وأكد أن الفلسطيني و القضية الفلسطينية يتم تقديرهم بشكل كبير من كل أطياف العالم و أن هناك تقدير كبير لكل التضحيات التي قدمتها المقاومة، مضيفاً أن الحالة الفلسطينية التي تجسدها المقاومة تمثل أملاً لكل الشرائع و مكونات الأمة الإسلامية مما يضاعف عليها العبء.

وأضاف عزام أن الفلسطيني بشكل خاص يمثل الأمة الإسلامية و العربية مما يضاعف بالمسؤولية علينا، وأنه يسهم على ابقاء بوابة الأمل مفتوحة على العالم في الوقت التي يطبع فيه الحكومات العربية في الوقت التي تهيمن فيه امريكيا على العالم.

وتابع أن الفعل الجهادي و المقاومة يبقيها متيقظة و شاهدة على الأمة والعالم الساكن، و يجب أن نؤمن تمامًا أن أي فعل و وظيفة يمتلكها الإنسان هي أمانة للإسلام ويعزز من حالة المقاومة و الصمود للشعب، مؤكداً يجب علينا أن ندرك أي عمل و أي فعل في المسيرة الحركية و كل الاطر من مقاومة و تدريب و وقفات ونشاطات لا يمكن الاستهانة به.

ونوه عضو المكتب السياسي أن مواجهة الاحتلال و غطرسة العالم و هيمنة الاعداء يجيب أن يكون بمزيد من الجهاد و الجد ومزيد من المقاومة و التعلم ، والتقرب إلى الله، وأن هذا الحال ليس بدائم بل الأحوال تتغير وجهودنا بفلسطين هو رحمة ففلسطين هي معيار يقيس و يميز وزن الطرف الاخر.

واختتم عزام حديثه يجب أن نشعر بالفخر بأن وجودنا في فلسطين و مقاومتنا جزء لدفاع عن الإسلام وجزءًا من محاولة تحرير المقدس في فلسطين،و علينا أن نفتخر و نعتز لأننا نعيش في فلسطين و جهادنا على أرض فلسطين يحقق جملةً من النتائج ، مضيفاً أننا نجهاد في سبيل الله وذلك على سبيل العلاقة مع الله سبحانه و تعالى و أننا بوابة الأمل ورفع روح المعنوية للأمة وعلى صعيد مجابهة الحق والباطل.













