هارتس: تقديرات ان الهجوم السيبراني تقف وراءه دولة أو منظمة كبيرة

نقلت صحيفة هارتس العبرية مساء اليوم الاثنين عن مسؤول عسكري "أمني" قوله إن الهجوم الإلكتروني الليلة يعد أكبر هجوم سايبر يتم تنفيذه ضد "إسرائيل".

و أشار المسؤول الى أن التقديرات تشير إلى أن دولة أو منظمة كبيرة تقف وراء الهجوم.

كانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أكدت إن " جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل" انهارت و الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية".

وأوضحت صحيفة هأرتس "الإسرائيلية"، أن هناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني "سايبر"، لافتة إلى أن من بين المواقع التي لا تعمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.

بدورها، أعلنت قناة الحرس الثوري الإيراني عبر التلغرام عن شن هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الالكترونية التابعة للحكومة "الاسرائيلية" التي تنتهي بـ gov.il وتؤكد توقفها عن الخدمة.