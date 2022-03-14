مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم مباشر HD بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يأمل ريال مدريد في المحافظة على فارق النقاط في ترتيب الدوري الإسباني، حينما يحل ضيفا على ريال مايوركا، والمباراة، ستقام بين الفريقين، على ملعب "إيبيروستار" معقول مايوركا، في ختام الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني.

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وينتظر أن تلعب المباراة بين ريال مايوركا وضيفه ريال مدريد، يوم الإثنين، الموافق 14 مارس/ آذار 2022، وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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الفريق الملكي كان قد ضرب ضيفه ريال سوسيداد، بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الماضية من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أحرز أهداف الميرنجي كل من، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع أن يتم بث مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس 1".

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