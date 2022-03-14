مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم مباشر HD بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يأمل ريال مدريد في المحافظة على فارق النقاط في ترتيب الدوري الإسباني، حينما يحل ضيفا على ريال مايوركا، والمباراة، ستقام بين الفريقين، على ملعب "إيبيروستار" معقول مايوركا، في ختام الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني.
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وينتظر أن تلعب المباراة بين ريال مايوركا وضيفه ريال مدريد، يوم الإثنين، الموافق 14 مارس/ آذار 2022، وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
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☑ غرفة الملابس أصبحت جاهزة! 👕#مايوركا_ريال_مدريد pic.twitter.com/D8y8as6Em8— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 14, 2022
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الفريق الملكي كان قد ضرب ضيفه ريال سوسيداد، بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الماضية من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أحرز أهداف الميرنجي كل من، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا وماركو أسينسيو.
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القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني، تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع أن يتم بث مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد على قناة "بي إن سبورتس 1".
📋✅ إليكم تشكيلة مباراة هذه الليلة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 14, 2022
🆚 @RCD_Mallorca #مايوركا_ريال_مدريد pic.twitter.com/lL1As9IqMM
مباراة ريال مدريد ومايوركا
التشكيل المتوقع لمايوركا
من المتوقع أن يعتمد المدرب لويس جارسيا على التشكيل التالي..
التشكيل | 4-2-3-1
سيرخيو ريكو
خاومي كوستا - مارتين فالخينت - أنطونيو رايو - بابلو مافيو
أنطونيو سانشيز - إدريسا بابا
داني رودريجيز - سالفا سيفيا - تاكيفوسا كوبو
فيدات موريكي
التشكيل المتوقع لريال مدريد
من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
ريال مايوركا بث مباشر
Tampoco tenemos imposibles 👹 pic.twitter.com/8usXG0DYgs— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 10, 2022
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع
وفي مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم مباشر HD بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، سنوضح لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022
- ريال مدريد - 63 نقطة
- إشبيلية - 55 نقطة
- أتلتيكو مدريد - 51 نقطة
- برشلونة - 48 نقطة
- ريال بيتيس - 46 نقطة
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