طريقة جديدة لعمل السمبوسة في رمضان 2022

يعتبر طبق السمبوسك أحد أهم الأطباق الشهيرة في عالم المقبلات الغير محدود، وخصوصاً في العالم العربي، وهناك من يطلق عليها اسم السمبوسة.

و تحضر السمبوسك بالعديد من الطرق، ومن بينها المقلي والمشوي في الفرن، للحصول عليها خفيفة ولا تحتوي على الكثير من الزيت.

و يتم صنع السمبوسك من العجين بصورة أساسية، و يتم حشوها بعدد لا نهائي من الحشوات، من بينها الجبن والخضروات والدجاج واللحم، فريق فلسطين اليوم يقدم لكم طريقة تحضير طبق السمبوسة بالتفصيل.

طريقة تحضير طبق السمبوسك في رمضان 2022

تتكون عجينة السمبوسك من أربعة أكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من الملح

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

كوب من الماء

حشوة اللحم للسمبوسك

نصف كيلو من اللحم المفروم

حبة صغيرة من البصل المفروم

حبتين من الجزر المبشور

رشة من الكمون

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء الدافئ.

يتم أولاً تحضير عجينة السمبوسك من خلال إضافة كافة المكونات الجافة في وعاء عميق، وإضافة الماء إليها بالتدريج حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة.

تترك عجينة السمبوسك جانباً لترتاح حتى نقوم بتحضير الحشوة، من خلال تشويح اللحم على النار في الزيت، وبعدها إضافة بقية المكونات إليها حتى تنضج تماماً

بعدها يتم حشو العجين باللحم وتشكيلها على هيئة مثلثات

ثم خبزها في فرن ساخن مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون.