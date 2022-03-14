"إسرائيل" تعلن تعرضها لهجوم سيبراني واسع وغير مسبوق

تعرضت مواقع كافة المواقع الحكومية "الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، لهجوم سيبراني واسع وغير مسبوق.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية":" إن جميع مواقع الوزارات الحكومية في "إسرائيل" انهارت و الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية".

وأوضحت صحيفة هأرتس "الإسرائيلية"، أن هناك اشتباه بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني "سايبر"، لافتة إلى أن من بين المواقع التي لا تعمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.

وبينت أن الهجوم السيبراني هو بمثابة أكبر هجوم الكتروني على البنى التحتية في "إسرائيل".

بدورها، أعلنت قناة الحرس الثوري الإيراني عبر التلغرام عن شن هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الالكترونية التابعة للحكومة "الاسرائيلية" التي تنتهي بـ gov.il وتؤكد توقفها عن الخدمة.