كيف رد محمد صلاح على اهتمام مدرب برشلونة "تشافي"؟

أعادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، والمقربة من برشلونة، تصريحات تليفزيونية سابقة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد ساعات قليلة من أنباء اهتمام البارسا بضمه في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، عن وضع برشلونة صلاح كبديل في حالة فشل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل.

وكان صلاح قد عبر في وقتٍ سابق، عن امتنانه بوجود أنباء حول اهتمام برشلونة بضمه.

وقال في لقاء تليفزيوني: "قرأت ما قيل عن اهتمام تشافي بالتعاقد معي.. أنا سعيد لأن فريقًا مثل برشلونة مهتم بي، لكنني سعيد في ليفربول".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وهو ما يعني إمكانية رحيله في صيف 2022، تجنبًا لرحيله مجانًا في الصيف التالي.

ومع ذلك، عبّر صلاح عن أمنيته الاستمرار في ليفربول، وقال: "لقد قلت ذلك عدة مرات، إذا كان القرار قراري فقط، فأنا أريد أن أبقى في ليفربول، لكن هذا في يد إدارة النادي وهم الذين يتعين عليهم حل هذه المشكلة".

ويبدو أن الخلاف الحالي بين ليفربول وصلاح، مادي فقط، وهو ما يعقد إتمام التجديد حتى الآن.