متى موعد شهر رمضان 2022 في تركيا .. امساكية رمضان اسطنبول

متى موعد شهر رمضان 2022 في تركيا ، ويهتم جميع المسلمين في الدولة التركية هذه الأيام في معرفة اول أيام رمضان 1443 وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم إلى وضع الإجابة مع أوقات الصلوات الخمس في إسطنبول في هذه السطور ، ونشير إلى أنه عادة ما يبلغ عدد ساعات الصوم في تركيا 15 ساعة وعدة دقائق، ويتفاوت هذا العدد من ولاية لأخرى ، كما أن البلاد تتميز في جمالها بهذا الشهر الفضيل على عامة المسلمين .

وعلى جوجل الشهير ، ارتفع مؤشر البحث عن متى موعد شهر رمضان 2022 في تركيا خلال الساعات الماضية القليلة وهو مؤشر على مدى اهتمام المواطنين في معرفة الإجابة ، وهنا وضعناها لكم وفق الحسابات الفلكية وهو على النحو التالي:

متى موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 في تركيا فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

امساكية رمضان 2022 في اسطنبول

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 05:07 am 01:07 pm 04:43 pm 07:31 pm 09:01 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 05:05 am 01:07 pm 04:44 pm 07:32 pm 09:02 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 05:03 am 01:07 pm 04:44 pm 07:33 pm 09:03 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 05:01 am 01:07 pm 04:45 pm 07:34 pm 09:04 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:59 am 01:06 pm 04:45 pm 07:35 pm 09:05 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:57 am 01:06 pm 04:45 pm 07:36 pm 09:06 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:55 am 01:06 pm 04:46 pm 07:37 pm 09:07 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:53 am 01:05 pm 04:46 pm 07:38 pm 09:08 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:51 am 01:05 pm 04:46 pm 07:39 pm 09:09 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:49 am 01:05 pm 04:47 pm 07:40 pm 09:10 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:48 am 01:05 pm 04:47 pm 07:42 pm 09:12 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:46 am 01:04 pm 04:47 pm 07:43 pm 09:13 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:44 am 01:04 pm 04:48 pm 07:44 pm 09:14 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:42 am 01:04 pm 04:48 pm 07:45 pm 09:15 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:40 am 01:04 pm 04:48 pm 07:46 pm 09:16 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:38 am 01:03 pm 04:49 pm 07:47 pm 09:17 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:36 am 01:03 pm 04:49 pm 07:48 pm 09:18 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:34 am 01:03 pm 04:49 pm 07:49 pm 09:19 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:32 am 01:03 pm 04:50 pm 07:50 pm 09:20 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:30 am 01:03 pm 04:50 pm 07:51 pm 09:21 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 04:28 am 01:02 pm 04:50 pm 07:52 pm 09:22 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 04:26 am 01:02 pm 04:51 pm 07:53 pm 09:23 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 04:24 am 01:02 pm 04:51 pm 07:54 pm 09:24 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 04:23 am 01:02 pm 04:51 pm 07:55 pm 09:25 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 04:21 am 01:02 pm 04:52 pm 07:56 pm 09:26 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 04:19 am 01:02 pm 04:52 pm 07:57 pm 09:27 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 04:17 am 01:01 pm 04:52 pm 07:58 pm 09:28 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 04:15 am 01:01 pm 04:52 pm 08:00 pm 09:30 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 04:13 am 01:01 pm 04:53 pm 08:01 pm 09:31 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 04:11 am 01:01 pm 04:53 pm 08:02 pm 09:32 pm

عادات وتقاليد رمضانية في تركيا

دعاء اليوم الاول من رمضان

إليكم مجموعة من ادعية شهر رمضان 2022 مكتوبة ، وهو على النحو التالي:

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

اَللّهُمَّ لاتُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، وَاَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا وَالأفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ.