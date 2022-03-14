بعد 75 يوماً.. السلطة تفرج عن السعدي من مسلخ أريحا

أفرجت أجهزة أمن السلطة عصر اليوم الاثنين عن المحرر محمود علي السعدي (25 عاماً)، من مخيم جنين، بعد اعتقال دام 75 يوماً في "مسلخ" أريحا.

والمحرر السعدي من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، واعتقلته أجهزة السلطة في 1-1-2022م، وكان قد أعلن الإضراب عن الطعام في "مسلخ" أريحاً رفضاً لاستمرار اعتقاله، وقد أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال السياسي عام 2011م.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات بحق نشطاء وكوادر المقاومة في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.