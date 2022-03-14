متى موعد شهر رمضان 2022 في الكويت .. امساكية الصلوات

متى موعد شهر رمضان 2022 في الكويت ، أيام معدودة تفصلنا عن انطلاق هذا موعد أول أيام الشهر الفضيل ، وقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع هذا الموعد بعد الاهتمام الكبير والمتزايد عند الجميع في التعرف عليه عبر الانترنت ، في حين بدأ السكان في الاستعداد لاستقباله عبر تزين الشوارع والاحياء والمساجد والبيوت بالزينة ، كما يحرص فيه الأهالي على تأدية الطاعات والعبادات تقربًا من الله عزوجل وكسب رضاه .

وبعد جهد واسعة تمكنا من وضع الإجابة عن متى موعد شهر رمضان 2022 في الكويت ، والان بات جميع المسلمين في هذه البلاد من التعرف على الإجابة بمجرد الانتهاء من هذا الموضوع ، حيث يعد التشريب أو المجبوس أو مطبق السمك وكذلك الباشميل والسمبوسك من الموائد المفضلة عند الكويتيين على الطعام في رمضان .

موعد رمضان 2022 في الكويت

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.





امساكية رمضان 2022 في الكويت

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:17 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:45 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:16 ص 05:42 ص 11:59 ص 03:31 م 06:16 م 07:46 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:15 ص 05:40 ص 11:58 ص 03:31 م 06:16 م 07:46 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:13 ص 05:39 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:47 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:12 ص 05:38 ص 11:58 ص 03:31 م 06:17 م 07:47 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:11 ص 05:37 ص 11:57 ص 03:30 م 06:18 م 07:48 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:09 ص 05:36 ص 11:57 ص 03:30 م 06:19 م 07:49 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:08 ص 05:35 ص 11:57 ص 03:30 م 06:19 م 07:49 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:07 ص 05:34 ص 11:57 ص 03:30 م 06:20 م 07:50 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:05 ص 05:33 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:03 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:02 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 03:58 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 03:56 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 03:55 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:55 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 03:53 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 03:51 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 03:49 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:42 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 03:41 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

ويمكن لكم الان الاطلاع على امساكية رمضان 2022 لجميع المدن في الكويت عبر هذا الرابط https://www.mwaqet.net/imsakia-ramadan-in-kuwait.html

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2022

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان متى موعد شهر رمضان 2022 في الكويت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانت بألف خير .

عادات وتقاليد رمضانية في الكويت