وباء جديد "شديد العدوى " يهدد ضعاف المناعة قادم من بريطانيا

أعلنت صحيفة "الصن" البريطانية، أمس الأحد، عن وباء جديد شديد العدوى ، قادم من بريطانيا، يحمل اسم "نوروفيروس "، بدأ بالتفشي، وحذر مسؤولو الصحة البريطانيين من أي أعراض قد يواجهها المواطنون.

ووصف مسؤولو الصحة البريطانيين، هذا الوباء بشديد الخطورة؛ لما له من أعراض جانبية شديدة، ولأنه وباء سريع التفشي، والعدوى، ويهدد حياة الأطفال والمسنين ضعاف المناعة بشكل حاد.

يشار إلى أن عدوى نوروفيروس تنتشر في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ويمكن أن تتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

وحول طبيعة انتشار الفيروس، أورد موقع "مايو كلينك "، أن الفيروس الجديد معد بدرجة كبيرة، وينتشر عن طريق الطعام، أو الماء الملوَّث خلال التحضير، أو ينتشر عن طريق الأسطح الملوَّثة، ويمكن أيضا أن يصاب الشخص بالعدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بأحد المصابين.

وتستمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام في الغالب، ويتعافى معظم الأشخاص تماما دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يحتاجون إلى علاج مطول مثل الأطفال والمسنين، فيما قد تسبب عدوى الوباء في بعض الحالات بالجفاف الشديد، وسوء التغذية؛ ما يؤدي إلى الموت أحيانا.

وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار بشكل ملحوظ في دور الرعاية بإنجلترا.