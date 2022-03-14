الاحتلال يخطر بهدم مدرسة و8 منازل بالخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدخل منطقة المسعودية التابعة لأراضي بلدة برقة، فيما قامت جرافات عسكرية بتجريف أراضي بالقرب من نابلس، وبيت لحم لشق طريق استيطانية، فيما أخطر الاحتلال بهدم، ووقف العمل بمدرسة وثمانية مساكن قضاء الخليل.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن جرافة تابعة لقوات الاحتلال اغلقت مدخل منطقة المسعودية، وجرفت أراضي في محيط المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال وضعت عددا من المكعبات الإسمنتية في المنطقة، وهو مؤشر خطير على إقامة حاجز دائم قرب مدخل المسعودية التاريخية، التي تضم آثارا من سكة الحجاز إبان العهد العثماني.

إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية لشق طريق استيطانية في قرية حوسان، قضاء بيت لحم.

وقال صاحب الأرض أحمد محمود سباتين: إن قوات الاحتلال جرفت أرضه في منطقة وادي الحمرا، والتي تقدر مساحتها بـ45 دونما زراعيا لشق طريق استيطانية، مضيفا أن جرافات الاحتلال وضعت أكوام التراب فوق عشرات أشجار الزيتون المزروعة بالأرض.

أما في محافظة الخليل، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم ووقف العمل بمدرسة وثمانية مساكن في قرية شعب البطم بمسافر يطا.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ووقف العمل في مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة، وهي من مدارس التحدي والصمود، ويتعلم فيها ما يزيد عن 50 تلميذا.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم، ووقف العمل في مساكن، وحظائر تعود للمواطنين عزات النجار، وأشرف عزات النجار، وحاتم موسى حسن جبرين، ومحمود يوسف جبرين، وعيسى إسحاق محمود جبرين، وجهاد أحمد محمد جبرين، وفضل موسى النجار، وإبراهيم جبرين جبر الجبارين.

وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل؛ لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية والعنجهية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصدر رزقهم، بهدف توسيع مستوطنة "افيحال".