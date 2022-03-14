الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لتحديد سعر البيض في القطاع

أعلنت وزرة الزراعة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالوزارة، وعدد من مربي الدجاج البياض؛ للاتفاق على تحديد سعر التكلفة بالسعر المعقول؛ لوصولها للمستهلك في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته الوزارة ، مع مربي الدجاج البياض في قطاع غزة، بحضور وكيل الوزارة د. أيمن اليازوري، ومدير عام الخدمات البيطرية د. حسن عزام، وعدد من مديري التسويق، والإنتاج الحيواني بالوزارة؛ وذلك لبحث غلاء ارتفاع أسعار بيض المائدة، ودراسة الحلول، والوسائل التي تؤدي إلى استقرار سعره بما يتلاءم مع مصلحة المربي، والمستهلك معاً.

وقال اليازوري: إن وزارته تبذل كل جهد لتحقيق التوازن لجميع الأطراف، وتبحث آليات التدخل المناسب؛ لتحقيق هذه الأهداف، وتقييم السعر الحقيقي للتكلفة في ظل غلاء الأسعار للوصول إلى مقاربة سديدة تلزم الجميع، بما يحفظ استقرار السعر، وعدم المساس بالمستهلك.

وتشهد أسعار البيض في غزة، ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأيام السابقة، إذ يُقدر ثمن الكرتونة ب 14 شيكلاً على المستهلك في القطاع.