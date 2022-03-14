خطط بيع سهم أرامكو الثاني تزيد من ضغط أسعار النفط على المملكة السعودية

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأغنى دولة عربية في المنطقة، تعد سياسة الأشغال العامة الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وسلامة النظام المصرفي والمالي من الركائز الأساسية التي مكنت البلاد من أن تصبح الاقتصاد الإقليمي الأول وواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ومع ذلك، فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بالكامل تقريبًا على النفط، حيث يرتبط نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا وثيقًا بنمو النفط الحقيقي.

وقد أدى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك وانخفاض أسعار النفط في عام 2020 إلى دفع الاقتصاد السعودي إلى الركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.4٪، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020 من المتوقع أن تنمو البلاد بنسبة 3.1٪ في عام 2021، مع توسع نشاط الهيدروكربونات واستئناف المشاريع الرأسمالية وسوف ينعكس ذلك ايجابيا على أسعار الأسهم السعودية والنمو الاقتصادي ككل.

في آخر تحديث له في يناير 2021 لآفاق الاقتصاد العالمي قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 2.6٪ في 2021 و 4٪ في 2022 (يمثل اختلافًا عن توقعات أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة -0.5٪ و + 0.6٪ على التوالي).

أسعار النفط تعود إلى ما قبل الوباء مع تحسن التوقعات الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط منذ نهاية شهر أكتوبر لتعود مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الوباء وتسجل أعلى مستوى لها 15 شهر، يأتي هذا من تحسن التوقعات للاقتصاد العالمي، في إشارة جيدة على وجود تعافي ملحوظ في معدلات الطلب العالمية على النفط.

في العام الماضي تهاوت أسعار النفط ووصلت العقود الآجلة إلى المنطقة السلبية لفترة وجيرة، بسبب عمليات الاغلاق الواسعة التي أثرت بشكل حاد على معدلات الطلب، بالإضافة إلى الاختلافات بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيال معدلات تخفيض الإنتاج.

ولكن مع تطورات لقاحات التطعيم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية المالية والنقدية التي تشمل حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار التي تم إقرارها وتوقيعها من قبل الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبير.

ساهم في ارتفاع الأسعار أيضًا قرار منظمة أوبك بلس خلال اجتماعها في شهر مارس الماضي بالإبقاء على الحصص السوقية كما هي دون تغيير حتى شهر أبريل بالرغم من تعافي الاقتصاد العالمي.

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها عن توقعات المستقبلية لنمو العالمي في شهر مارس، والذي أشار إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 5.6٪ خلال عام 2021 ونحو 4٪ أخرى خلال عام 2022، مرتفعًا بأكثر من نقطة مئوية عن توقعات شهر ديسمبر لعام 2020.

خطط بيع سهم أرامكو الثاني تزيد من ضغط أسعار النفط على المملكة العربية السعودية

بدافع من التحول العالمي المتسارع للطاقة قد تبيع المملكة العربية السعودية قريبًا المزيد من أسهم شركتها النفطية الرائدة أرامكو لتمويل مشاريع تهدف إلى تنويع اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات.

تؤكد الخطة على إلحاح المملكة العربية السعودية في رفع أسعار النفط الخام على المدى القصير، كما يقول المحللون، حيث إن عدم اليقين بشأن مستقبل الطلب على النفط بينما يواصل العالم مواجهة جائحة فيروس كورونا قد يعيق تقييم أرامكو في إدراج أسهم.

لكن بعض المحللين لا يتوقعوا أن يكون هناك اندفاع لطرح المزيد من الأسهم في أرامكو السعودية، خاصة وأن بيع حصة أكبر في الشركة كان دائمًا جزءًا من خطط ولي العهد وأحد أهدافه الرئيسية، ومن المرجح أن يكون الارتفاع المستمر في أسعار النفط والارتفاع في الطلب العالمي بالتأكيد أكثر ملاءمة لاكتتاب عام آخر.

عززت المملكة العربية السعودية سوق النفط بإعلانها المفاجئ في ينايرعن خفض أحادي الجانب لمليون برميل إضافي يوميًا من إنتاج الخام بما يتجاوز حصتها في أوبك بلس، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا في الأيام الأخيرة.

بعد ذلك، قال ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في مؤتمر استثماري في الرياض في وقت لاحق من شهر مارس إنه سيتم طرح شريحة ثانية من أسهم أرامكو، على الرغم من أنه لم يقدم أي جدول زمني أو تفاصيل عن حجم الشركة التي ستكون متاحة.

وسيتم توجيه عائدات البيع إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وهو الوسيلة الرئيسية لولي العهد لتحويل الاقتصاد وتجنب اعتماده على عائدات النفط التي تبدو متقلبة بشكل متزايد.

سيكون أي بيع للأسهم بمثابة متابعة للطرح العام الأولي لأرامكو الذي صنع التاريخ في ديسمبر 2019، عندما تم إدراج 1.5٪ من الشركة، مما أكسبها تقييمًا إجماليًا قدره 1.7 تريليون دولار، وجعلها أكثر الأعمال قيمة في العالم في ذلك الوقت.

ومن جهة أخرى، صرح محمد بن سلمانإن الهدف من توسيع الانفاق خلق مصادر جديدة للدخل، الأمر الذي قد يتطلب من الشركات الحكومية تقليص عمليات توزيع الأرباح لدعم معدلات الانفاق الرأسمالي.

استقرار أسعار النفط

لكن سوق النفط يبدو مختلفًا كثيرًا الآن، قد تكون احتمالات وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته عاجلاً وليس آجلاً، بسبب الوباء، التي زادت من ضرورة تحويل المملكة العربية السعودية إلى نقود.

في عام 2020 شهدت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم انخفاضًا في إيراداتها النفطية بنسبة 30.7٪ على أساس سنوي إلى 109.81 مليار دولار بسبب انهيار السوق وتخفيضات الإنتاج وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية أوبك بلس.

أغلق سهم أرامكو الذي يتداول فقط في البورصة السعودية المحلية في 16 فبراير عند 34.85 ريال سعودي للسهم (9.29 دولار أمريكي) بارتفاع 9٪ عن سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 32 ريالًا للسهم (8.53 دولار أمريكي).

قد يؤدي المزيد من زعزعة استقرار سوق النفط إلى تعريض هذا تقييم أرامكو للخطر، مما يقلل من العائدات التي يمكن أن تكسبها الحكومة السعودية المساهم الرئيسي في أرامكو من البيع.

قال محلل متخصص في الشرق الأوسط من المعقول أن نفترض أن انتقال الطاقة والمخاطر المرتبطة بالمسألة سيكون لها الآن تأثير متزايد على التقييمات عبر القطاع.

من أجل تمويل خطة رؤية 2030 الاقتصادية لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" والتي تشمل مشاريع الهيدروجين والمدن المستقبلية ومجموعة من الاستثمارات التكنولوجية، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى السيولة.

ضغوط مالية

في غضون ذلك، شرعت أرامكو في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف، وخفضت ميزانية النفقات الرأسمالية لعام 2020 إلى النصف إلى حوالي 25 مليار دولار، وأشارت إلى أن ميزانية النفقات الرأسمالية السنوية ستظل عند هذا المستوى حتى عام 2023 على الأقل.

وقالت مصادر إنه لتعويض أي عجز في الميزانية قد تضطر أرامكو إلى تحمل مبالغ كبيرة من الديون لتمويل أي مشاريع توسع، وقال مصدر مقرب أن أرامكو تستهدف طاقة إنتاجية قصوى تبلغ 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، إنها تستعد للحصول على حصة أكبر في السوق العالمية، إنهم بحاجة لأن يكونوا مستعدين لليوم الذي يزداد فيه الاعتماد على إنتاج النفط منخفض التكلفة.