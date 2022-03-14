نادي الأسير: نيابة الاحتلال ترفض التماساً بطلب الإفراج المُبكر عن الأسير الشوبكي

رفضت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الالتماس الخاص المقدم بطلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض فؤاد الشوبكي الذي يبلغ من العمر 82 عاماً .

وأوضح نادي الأسير أنّ نيابة الاحتلال، وكعادتها رفضت قرار الإفراج المبكر عن الأسير الشوبكي، وأن هذا الفعل كان متوقعًا، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة العليا للاحتلال موعدا للبت في هذه القضية.

وأشار إلى أن هذه المحاولات القانونية، تأتي لتحقيق حرّية الأسير الشوبكي، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، في الوقت الذي يدخل فيه الأسير فؤاد حجازي الشوبكي عامه الـ17 في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، بين مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، بأن الأسير "الشوبكي" يعاني من قائمة طويلة من الأمراض، ووضعه الصحي في تراجع مستمر؛ نظرا لكبر سنه، ونتيجة ظروف السجن الصعبة، والإهمال الطبي، حيث يعاني من سرطان البروستاتا، ومن مرض في عينيه، ومعدته وقلبه، ومن ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري والضغط والبواسير، وقد نقل إلى مستشفى الرملة أكثر من مرة لكنه لا يتلقى علاج مناسب من قبل الإدارة.

ويلقب الأسرى بسجون الاحتلال الأسير الشوبكي بـ"الجد/ شيخ الأسرى "؛ كونه الأكبر سناً، ولما يقدمه للأسرى من طاقة إيجابية رغم كل ما يعانيه في سجون الاحتلال من أمراض مزمنة وخطيرة، وإهمال طبي متعمد.