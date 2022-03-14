إطلاق سراح 32 معتقلاً فلسطينيًا في ليبيا... هذا وضعهم!

أطلقت السلطات الليبية، اليوم الإثنين، سراح 32 مواطنًا فلسطينيًا كانوا قد اعتقلوا في فترات زمنية مختلفة؛ بسبب الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية لدى ليبيا، في بيان لها، أنها نجحت في تأمين المعتقلين، بجهود ومتابعات القائم بالأعمال محمد رحال مع السلطات المختصة في ليبيا.

وأفادت السفارة الفلسطينية، بأنه تم إطلاق سراح الموقوفين على كفالتها، والوقوف إلى جانبهم، ومساعدتهم من الناحية القنصلية والمعيشية، مشيرةً إلى أنه يجري العمل؛ من أجل تسوية وضعهم القانوني في ليبيا فيما يتعلق بالإقامة.

فيما ناشد السفير الفلسطيني في ليبيا أحمد الديك، أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بعدم اللجوء إلى أساليب، وطرق غير شرعية لدخول البلدان المختلفة، وعدم التورط مع عصابات التهريب في الهجرة غير الشرعية ليس فقط؛ لأنها غير قانونية، ويتعرض فيها المواطنون الفلسطينيون إلى ابتزاز مالي كبير، وإنما أيضًا لما تُعرض حياة المواطنين لمخاطر حقيقية بشكل جاد.