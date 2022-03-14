موعد وأخبار صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 3-2022 لاستلام 100 دولار

موعد وأخبار صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 3-2022 ، وفي منتصف شهر مارس الحالي بدأ المنتفعون في قطاع غزة بالبحث عن موعد صرف المساعدات النقدية التي بدأت اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي صرفها بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة في محافظات القطاع الخمس الشرقية ، ومنذ هذا العام يضع فريق فلسطين اليوم مع بداية كل شهر رابط الفحص بالإضافة إلى التغطية الكاملة ن اخبار هذه المنحة التي يستفيد منها مئات الالاف من الاسر المتعففة .

جميع المنتفعون البالغ عددهم نحو 90 ألف مستفيد يبحثون عن موعد وأخبار صرف المنحة القطرية الجديدة عن شهر 3-2022 من أجل استلام 100 دولار عبر محركات البحث في مقدمتهم جوجل الشهير ، بالإضافة إلى صفحة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عبر صفحاتها الرقمية ، وعن التفاصيل الكاملة بخصوص هذا الموضوع فهو على النحو التالي:

موعد صرف المنحة القطرية 2022 الجديد

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .





شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.