فوائد مذهلة لشرب الماء بالليمون يومياً

كشفت أخصائية التغذية الروسية ناتاليا كونسكايا، أن شرب الماء بالليمون يحسن هضم الطعام ويهاجم الفيروسات.

وذكرت الأخصائية، أن ماء الليمون يساعد في مكافحة الأمراض الفيروسية ويساعد في تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد والزنك والمعادن الأخرى.

وقالت: "إن ماء الليمون يساعد على زيادة حمض الهيدروكلوريك في المعدة وإفراز الصفراء، وهو أمر ضروري للهضم الطبيعي للطعام".

وأضافت: "ينصح بشرب 2-3 أكواب من الماء بالليمون 30 دقيقة قبل الأكل يومياً. لكن لا ينصح بتناول هذا الماء على معدة فارغة، لكن الأفضل قبل الإفطار. تناول الغداء شرب الماء بدون إضافات.

كما لا تنصح الخبيرة بشرب الماء أثناء الأكل وبعده مباشرة لأن ذلك يبطئ عملية الهضم، ولكن لتليين كتلة الطعام لا يمكنك شرب سوى رشفات قليلة.