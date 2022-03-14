فيديو.. قتلى وإصابات بسقوط صاروخ أوكراني على دونيتسك

لقي 20 شخصا، اليوم الاثنين، مصرعهم جراء سقوط صاروخ أطلقته القوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك، في حين تتصاعد الاشتباكات الدامية بين الجيشين الروسي والأوكراني في العديد من المدن الأوكرانية.

وأفادت سلطات جمهورية دونيتسك، بمقتل 20 شخصًا بينهم أطفال، وإصابة العشرات بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ "توتشكا-أو" على المدينة.

وأشارت السلطات في دونيتسك، إلى أن الطواقم الطبية نقلت الجرحى إلى المستشفى.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية أخرجت من الخدمة 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي.

كما وأصاب سلاح الجو الروسي، 187 هدفا عسكريا أوكرانيا بما فيها مقران للتحكم، ومنظومة صواريخ Buk-M1 مضادة للطائرات، ومحطة رادار، وراجمتان للصواريخ، ومحطتان للحرب الإلكترونية.

بالإضافة إلى قصف مستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، إضافة إلى 31 موقعا لتمركز المعدات العسكرية.