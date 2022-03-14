امساكية شهر رمضان 2022 في القدس .. أجواء رمضانية في البلدة القديمة

امساكية شهر رمضان 2022 في القدس ، ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في فلسطين عن أوقات الصلاة في رمضان وهي (السحور، والفجر، والعصر، والمغرب، العشاء) ، وهو الأمر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم تلك الأوقات ، كما وضعنا لكم في الأسفل دعاء استقبال هذا الشهر الفضيل بين هذه السطور .

وقد اهتم الفريق في وضع امساكية شهر رمضان 2022 في القدس بعد عمليات البحث الكبير التي سجلها محرك جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة تلك الأوقات التي تبدأ بالسحور ، وبالاضافة إلى ذلك قررنا وضع أجواء رمضانية في البلدة القديمة في الاسفل عبر مقطع فيديو مسجل ، وهو على النحو التالي:

امساكية شهر رمضان 2022 في القدس

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:06 ص 06:34 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:05 ص 06:32 ص 12:50 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:03 ص 06:31 ص 12:50 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:02 ص 06:30 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:00 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:59 ص 06:27 ص 12:49 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:49 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:56 ص 06:25 ص 12:48 م 04:23 م 07:11 م 08:41 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:55 ص 06:24 ص 12:48 م 04:23 م 07:12 م 08:42 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:53 ص 06:23 ص 12:48 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:52 ص 06:21 ص 12:47 م 04:23 م 07:13 م 08:43 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:47 م 04:23 م 07:14 م 08:44 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:49 ص 06:19 ص 12:47 م 04:23 م 07:15 م 08:45 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:47 ص 06:18 ص 12:47 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:46 ص 06:17 ص 12:46 م 04:23 م 07:16 م 08:46 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:45 ص 06:16 ص 12:46 م 04:23 م 07:17 م 08:47 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:42 ص 06:13 ص 12:46 م 04:23 م 07:18 م 08:48 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:41 ص 06:12 ص 12:46 م 04:23 م 07:19 م 08:49 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:39 ص 06:11 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:38 ص 06:10 ص 12:45 م 04:23 م 07:20 م 08:50 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:36 ص 06:09 ص 12:45 م 04:23 م 07:21 م 08:51 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:35 ص 06:08 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:45 م 04:23 م 07:22 م 08:52 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:32 ص 06:06 ص 12:44 م 04:23 م 07:23 م 08:53 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:31 ص 06:05 ص 12:44 م 04:23 م 07:24 م 08:54 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:29 ص 06:03 ص 12:44 م 04:23 م 07:25 م 08:55 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:44 م 04:23 م 07:26 م 08:56 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:26 ص 06:01 ص 12:44 م 04:23 م 07:27 م 08:57 م

اوقات الصلاة رمضان بالقدس 2022







دعاء اللهم بلغنا شهر رمضان 2022 مكتوب

“اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجوا، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله”.

“اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، واستجب منا الدعاء في العشر الاواخر من رمضان.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ .

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك ، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك .

اجواء رمضان في القدس