الخارجية الفلسطينية تعلق على تهديدات الاحتلال لغزة

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، على تهديدات قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزها رئيس الأركان أفيف كوخافي باجتياح قطاع غز، كاملاً.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، تلك تصريحات الاحتلال، أنها "استخفافا بالمجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه، وانعكاساً مباشراً لازدواجية المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين".

وقال رئيس جيش الاحتلال، "كوخافي"، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام عبرية، إن "الجيش الإسرائيلي قادر على اجتياح آخر لقطاع غزة "بطريقة أكثر فاعلية" من اجتياح الضفة عام 2002".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها: "عمليات توسيع البؤر الاستيطانية المتصاعدة والمتزايدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".