3500 مهاجر يهودي يصلون لـ"إسرائيل" في غضون أسبوعين

وصل أكثر من 3500 مهاجر يهودي جديد إلى كيان العدو منذ الحرب على أوكرانيا، نصفهم تقريباً مهاجرون من موسكو، ووفقاً لبيانات وزارة الهجرة والاستيعاب، وصل 2،007 مواطنين أوكرانيين مؤهلين لقانون العودة إلى “الكيان” في غضون أسبوعين ونصف، ووصل حوالي 1500 من روسيا.

ومن المقرر أن يصل غداً حوالي 600 مهاجر إضافي من أوكرانيا إلى “إسرائيل”، وهو رقم قياسي منذ اندلاع الحرب، فيما وصل 122 مهاجراً صباح الخميس الماضي على متن طائرة تابعة للوكالة اليهودية ومؤسسة الصداقة من بولندا.

وهبط حوالي 170 مهاجراً كانوا على متن رحلة من مولدوفا، وفي الظهيرة سيصل 162 مهاجراً على متن رحلة أخرى، وفي المساء 160 مهاجراً آخرين، وبحلول نهاية اليوم سيكون عدد المهاجرين من أوكرانيا وروسيا يتجاوز 4000 مهاجر.

أعلنت وزارة الهجرة والاستيعاب عن إنشاء غرفة عمليات خاصة في المحطة رقم 1 في “مطار بن غوريون”، يعمل فيها طاقم الوزارة عمل على مدار الساعة، وطاقم موظفين بشكل طارئ لمساعدة المهاجرين الذين لا يصلون على متن رحلات جوية منظمة، واللاجئون الذين سيرغبون في تنظيم شرعية هجرتهم الهجرة.

وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب “بنينا تامانو شيتا”: “إن الغرض من العمل على مدار 24 ساعة هو توفير الدعم الكامل للمهاجرين من لحظة وصولهم إلى إسرائيل”.