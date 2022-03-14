الميادين: هجوم أربيل أسفر عن مقتل 4 ضباط "إسرائيليين"

كشفت قناة الميادين، أن المقر الذي قُصف في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق) اليوم الاثنين 14/3/2022، هو المركز الأمني لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، مؤكدة أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة ضباط "إسرائيليين".

ونقلت قناة "الميادين"، عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة" (دون تسميتها)، قولها إن "المقر المستهدف في كردستان العراق، هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانوياً لجهاز الموساد الإسرائيلي".

وأكدت المصادر أن القصف أدى إلى "مقتل أربعة ضباط إسرائيليين بينهم امرأة، إضافة إلى سبعة جرحى، بينهم أربعة في حال خطرة".

وذكرت أن "هذا المقر ذاته كان مسؤولاً عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة".

ووفق تلك المصادر؛ فإنه في 14 شباط/ فبراير الماضي، انطلقت ست مسيّرات "إسرائيلية" من قلب كردستان العراق، واستهدفت معسكراً في "كرمنشاه" (غربي إيران)، مضيفةً أنه "نتيجة ذلك العدوان "الإسرائيلي"؛ تعرّضت إيران لخسائر في المعسكر".

وتابعت المصادر: "أجهزة الرصد الإيرانية وأجهزتها الأمنية؛ تأكدت من أن مقر القيادة قرب مصيف صلاح الدين؛ كان صاحب القرار والتنفيذ".

وقالت إن "القصف الصاروخي الإيراني استهدف المقر الاستخباري العسكري ذاته في كردستان، بشكلٍ دقيقٍ وأكيد" على حد وصفها.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان، أعلن في بيان سابق، عن تعرض أربيل، فجر الأحد، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا، أطلقت من خارج العراق من جهة الشرق، واستهدف حياً بالقرب من القنصلية الأمريكية.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني لاحقا، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني"، مبيناً أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) اعتقادهم أن "الهجوم الصاروخي ربما يكون رداً على غارة جوية إسرائيلية في سورية الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني".