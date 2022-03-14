وقائي السلطة يختطف المحرر محمود السعدي من جنين

أقدم جهاز الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية على اختطاف المحرر والمطارد لقوات الاحتلال محمود مراد السعدي (23 عاماً)، من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

واختطفت عناصر من جهاز الأمن الوقائي بلباس مدني وعسكري المحرر السعدي من المكان المتواجد فيه في مدينة جنين.

والمحرر السعدي جريح، حيث أصيب خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، وكان قد اعتقل في سجون الاحتلال لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاستدعات والاعتقالات بحق نشطاء وكوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.