طريقة عمل حلويات سهلة بدون فرن.. وصفات سهلة لشهر رمضان 2022

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2022، تبحث النساء عن طريقة عمل حلويات سهلة بدون فرن، ووصفات سهلة لشهر رمضان 2022، ويمكن تقديم أصناف متعددة من الحلويات بدون فرن وتكون سهلة في التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل في الإعداد، وإليكم طرق الحلويات بدون فرن، لذا يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل حلويات سهلة بدون فرن و وصفات سهلة لشهر رمضان 2022.

قد يكون الوقت غير كافِ لإعداد الحلويات التي تحتاج إلى وقت طويل في إعدادها، ولهذا يمكنك اللجوء إلى طرق سهلة وبسيطة لإعداد الحلويات، وهي عمل الحلويات بدون فرن، والتي تكون سريعة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وفيما يلي إليك أفضل طرق حلويات بدون فرن.

حلويات باردة بدون فرن:

كرات التمر

المقادير:

2 كوب من التمر المفروم.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للزينة:

فستق مفروم أو مقطع.

جوز الهند.

شوكولاتة بيضاء.

شوكولاتة داكنة.

طريقة التحضير:

- في محضرة الطعام يتم وضع التمر مع الكاكاو والفانيليا، ويتم فرم جميع المكونات معًا حتى تمتزج جميعها.

- يتم تشكيل الخليط إلى كرات، ويتم غمسها في الشوكولاتة البيضاء أو الشوكولاتة الداكنة.

- تزين بجوز الهند أو الفستق، وترص في طبق ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

- ترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.

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كعك الشوفان:

كعك الشوفان

المقادير:

3 أكواب من الشوفان.

كوب من زبدة الفول السوداني.

نصف كوب من عسل النحل.

طريقة التحضير:

- يتم وضع زبدة الفول السوداني والعسل لمدة دقيقتين في الميكروويف حتى يتم الذوبان.

- نخرجه من الميكرويف، ويتم إضافة إليه الشوفان ويتم التقليب جيدًا.

- يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت، ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك القوام.

- يتم تقطيعه إلى مربعات ويرص في طبق التقديم.

تشيز كيك بدون فرن

المقادير:

200 جرام من بسكويت الأوريو.

8 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

500 جرام من الجبنة الكريمي.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 كوب من الكريمة المخفوق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير:

- في وعاء يتم خلط البسكويت مع الزبدة ويتم وضعها في صينية دائرية مع الضغط عليه جيدا، ويتم وضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

- يتم خفق الجبنة الكريمي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

- نضيف إليها ملعقة من السكر وعصير الليمون، ويتم الخفق حتى تتداخل المكونات.

- في وعاء آخر يتم خفق الكريمة مع السكر حتى نحصل على قوام مناسب.

- يتم إضافة خليط الكريمة إلى خليط الجبنة ويتم تقليبهم جيداً.

- نضعه في الصينية فوق خليط البسكويت، ويوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ويقدم بالهناء والشفاء.

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حلويات بدون فرن للأطفال:

يمكنك إعداد بعض الوصفات التي تناسب الأطفال من خلال طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة ورخيصة بدون فرن حيث يوجد العديد من الطرق المميزة ومنها:

الدوناتس:

الدوناتس

المقادير:

3 أكواب من الدقيق.

2 كوب من اللبن.

2 بيضة.

نصف كوب من الزبدة.

ربع ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

2 كوب من الزيت.

طريقة التحضير:

- نُحضر إناء ونضع به الزبدة والبيض واللبن.

- نُضيف السكر والخميرة والماء ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة.

- تُترك العجينة مغطاه في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة لا تقل عن الساعة.

- تُفرد العجينة ويتم تقطيعها إلى دوائر ويتم تحميرها في الزيت الغزير حتى نحصل على اللون الذهبي.

- تُرص في طبق التقديم وترش بالسكر البودرة، وتقدم بالهناء والشفاء.

المهلبية بالفواكه

المقادير:

كيلو من اللبن.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

موز أو فراولة أو خوخ.

طريقة التحضير:

- يتم تسخين اللبن على النار ويضاف إليه السكر مع التقليب حتى يذوب تمامًا.

- نضع النشا في الماء البارد ويُقلب، ويُضاف إلى اللبن والسكر على النار مع التقليب السريع.

- حين يتماسك القوام يرفع من على النار ويُصب في الكاسات.

- نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات تقريبًا حتى يبرد تمامًا.

- يزين بقطع الفواكه حسب الرغبة مثل الفراولة المقطعة إلى شرائح أو الموز أو الخوخ المقطع.

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الموز المثلج

المقادير:

- 4 ثمرات من الموز.

- فول سوداني مفروم.

- قطع من الشيكولاتة المفرومة.

- عصي خشبية.

طريقة التحضير:

- يُقشر الموز ويتم تقطيع كل ثمرة إلى نصفين.

- يتم وضع العصا الخشبية في منتصف كل نصف منهما.

- يُرص الموز في صينية ويغطى بوعاء بلاستيكي، وتوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

- نضع الشوكولاتة المذابة في طبق والفول السوداني في طبق آخر.

- يتم غمس الموز في السوداني المفروم ثم في الشوكولاتة.

- توضع في الثلاجة مرة أخرى لمدة ساعتين حتى تتماسك الشوكولاتة.

- تقدم للأطفال بالهناء والشفاء.

طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة بدون فرن:

يُمكنك أيضًا اللجوء إلى بعض الوصفات التي لا تحتاج إلى فرن ويمكن تقديمها بأبسط الطرق، ولهذا يمكنك التعرف على طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بدون فرن بالصور ومنها:

كرات جوز الهند

المقادير:

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السميد.

كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر البودرة.

علبة من الحليب المكثف.

2 علبة من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

- نضع قدر على النار وبه الزبدة وتترك حتى الذوبان.

- يتم إضافة السميد وجوز الهند والسكر البودرة والحليب البودرة وتقلب المكونات جيدًا.

- تُضاف القشطة والحليب المكثف مع التقليب حتى تمتزج المكونات تمامًا.

- يُرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

- يتم تشكيلها إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

- تُغلف كل كرة بجوز الهند ويُرصوا في طبق، ويوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وتقدم بالهناء والشفاء.

التراميسو

هي إحدى حلويات البسكويت الباردة والتي تكون سهلة في التحضير ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكنك تقديم حلويات باردة طبقات من خلال وصفة التراميسو.

المقادير:

2 علبة من البسكويت السادة.

3 أكواب من الحليب السائل.

كوب من الكريم شانتيه البودرة.

للتزيين:

نصف كوب من بسكويت الشوكولاتة المطحون.

طريقة التحضير:

- نضع في وعاء الحليب والكريم شانتيه البودرة ويتم خفقهم خفقُا جيدًا.

- نحضر قالب الكيك ويتم غمس نصف كمية البسكويت في الحليب ويرص في القالب.

- نضع طبقة من الكريمة وترص طبقة أخرى من البسكويت وطبقة من الكريمة.

- يزين الوجه ببسكويت الشوكولاتة المطحون، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة ويقطع ويقدم.

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المامونية

المقادير:

كوب من السميد.

2 كوب من السكر.

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة من السمن.

للتزيين:

فستق حلبي.

قشطة.

طريقة التحضير:

- نضع الماء والسكر والقرفة في وعاء، ونتركهم على النار حتى الغليان.

- نحضر مقلاة ونضع بها السمن، ونضع إليه السميد ويقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

- يتم إضافة السميد المحمص إلى خليط الماء ويتركوا على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام.

- يصب في أطباق التقديم ويزين بالقشطة والفستق، ويوضع في الثلاجة حتى ميعاد التقديم.