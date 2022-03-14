بالصور الجهاد تزور عوائل شهداء وأسرى في طولكرم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عدداً من عوائل الشهداء والأسرى، في محافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

وضم الوفد عدداً من القيادات والأسرى المحررين وكوادر شبابية من الحركة، حيث كانت الزيارات في بلدات صيدا وعلار وعتيل ودير الغصون.

وزار الوفد عوائل الشهداء صالح قرقور، ومحمد وعلي أبو خزنة، وأسامة أبو خليل، وإبراهيم منيزل في عتيل، وعوائل الشهيدين رامي وسعيد الأشقر والأسير أحمد فني في بلدة صيدا، وزيارة المعتقل السياسي المحرر محمد النوباني في بلدة علار، للاطمئنان عليه وتهنئته بالإفراج عنه من سجون السلطة، وتقديم واجب العزاء للمحرر محمد الصوفي بوفاة والدته في دير الغصون والعزاء للأخ فؤاد القب بوفاة والدته.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان:" إن هذه الزيارات تأتي إحياء لذكرى الشهداء، ودعم صمود ذوي الأسرى في ذكرى اعتقالهم، ومواساة الأخوة الأعزاء في فقد أحبة لهم."

واستذكر عدنان في كلمة له، التاريخ الجهادي المشرف للشهداء ومشوارهم العظيم في التضحية والفداء والمقاومة لتحرير فلسطين والقدس، مؤكداً على وحدة الدم بين الشهداء وزملائهم الذين استشهدوا معهم في جنين وطولكرم، والتي لا تزال متواصلة في الضفة الغربية في مخيم جنين حتى يومنا هذا باستشهاد البطلين عبد الله الحصري وشادي نجم.

وهنأ عدنان والد الأسير أحمد الفني بسلامة نجله بعد الوعكة الصحية التي ألمت به في الأسر، وتماثله للشفاء، متمنياً الحرية لكل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى معتصم رداد وناصر أبو حميد.

وأكد على المشوار الجهاد المشرف لبلدة طولكرم وتضحياتها بتقديم خيرة أبنائها وشبابها في طريق النصر والتحرير، سائلاً الله الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى.

وتحدث والد الشهيد محمد أبو خزنة خلال زيارة الوفد له، عن اللحظات الأخير لاستشهاد ابنه، وإصراره على مقاومة الاحتلال حتى اللحظات الأخيرة ورفضه للاستسلام.



















