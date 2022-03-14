صحة رام الله توقف التقرير الوبائي اليومي وتعلن عن نشره مرتين أسبوعياً فقط

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين 14 مارس 2022، 6 وفيات و214 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و584 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وأخرى في جنين، وحالة في مدينة القدس.

وبيّنت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 4، بيت لحم 11، ضواحي القدس 2، جنين 12، طوباس 2، الخليل 6، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 18، طولكرم 3، نابلس 4، قطاع غزة 115، مدينة القدس 35".

وذكرت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 9، ضواحي القدس 2، جنين 10، الخليل 5، قلقيلية 15، رام الله والبيرة 22، طولكرم 9، نابلس 19، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 400، مدينة القدس 90".

وأفادت، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 27 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 46 مصابا، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أن هذا التقرير سيكون آخر تقرير وبائي يومي، وسيتم نشره مرتين أسبوعياً (الأحد، والأربعاء).