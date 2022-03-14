أسعار العملات الرقمية: تراجع مع طموحات "بايدن"

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 14/3/2022، وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة 1.7% لتصل لـ1.72 تريليون دولار.

وكانت بيتكوين قد فقدت أغلب المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم، بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وحالة الغموض الجيوسياسي العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

سعر بيتكوين اليوم

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم "بيتكوين Bitcoin BTC" حتى كتابة التقرير عند 38642 دولارا، منخفضة بنسبة 1.34%.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 68 ألفا و992 دولارا .

وفقدت عملة بيتكوين 3.8% من قيمتها في الأسبوع الماضي و8.2% حتى الآن هذا العام.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.35% مسجلًا 2579 دولارا.

وانخفض سعر الريبل XRP بنحو 3.59% إلى مستويات 0.77004 دولار.

وارتفع سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 3.47% لتسجل مستويات 90.75 دولار.

وانتعش سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.53% لتسجل 0.8062 دولار.

وتراجع سعر سولانا Solana بنسبة 1.96% إلى مستوى 80.511 دولار.

وفقد سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 2.76% إلى مستويات 17.58 دولار.

وتراجعت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 1.34% إلى مستويات 0.1144 دولار.