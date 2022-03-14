بماذا ردت حكومة غزة بشأن ارتفاع الأسعار في الأسواق؟

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ، ان الجهات الحكومية بغزة عملت على إعفاء السلع الأساسية وإعطاء محفزات للتجار وتشجيعهم للتخزين والاستعداد للمرحلة، وحاولت الحد من تغير الأسعار وزيادتها.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى ان هناك سعي دائم من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين للحد قدر المستطاع من نسبة تغير الأسعار، والحكومة تحملت جزء كبير من تغير الأسعار كما جرى مع المحروقات والغاز ومتابعة المواد الأساسية.

وتابع : "لا يمكن السماح في هذه المرحلة الاستثنائية أن يكون هناك تلاعب في أسعار السلع وأقوات المواطنين، وكل الجهات الحكومية تقوم بدورها المنوط بها".

وعبر معروف عن امله ان يكون أبناء شعبنا جزءاً من حالة الرقابة وعدم السماح لأي تاجر بتجاوز الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة الاقتصاد والابلاغ بشكل فوري عن أي حالة تجاوز.

وبين ان الإجراءات الحكومية تمت بالشراكة مع التجار، ونحن نحاول أن نوازن بين مصلحة المواطن في عدم إحداث تغير كبير في أسعار السلع الأساسية وتحقيق التاجر الربح لضمان توريد السلع وضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي.