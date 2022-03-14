الاحتلال يستولي على فواكه وخضروات من بسطات المواطنين في الأغوار

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين 14 مارس 2022، على كميات من الخضراوات والفواكه المعروضة للبيع داخل بسطات أقامها مواطنون، بمحاذاة الشارع السريع (خط 90)، الرابط بين شمال الأغوار وجنوبها.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة بأن ما يسمى "مجلس المستوطنات"، وجنود الاحتلال استولوا على الخضراوات والفواكه المعروضة للبيع داخل خمس بسطات بالأغوار الشمالية، للمرة الثانية خلال أسبوع.

ويستولي الاحتلال ومستوطنيه يوميا على منتجات المزارعين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة والقدس المحتلتين، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.