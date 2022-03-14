المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة بارتفاع الضغط



ألقت دراسة جديدة الضوء على النتائج الصحية الخطيرة التي قد تترتب على التهاب اللثة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أنه إذا كانت رائحة الفم كريهة ونزيف وتورم اللثة جزءا من حياتك، فقد تكون معرضا لخطر الإصابة بمضاعفات في القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون من معهد إيستمان لطب الأسنان بجامعة كوليدج لندن مزيدا من الأبحاث حول الصلة بين أمراض اللثة واحتمال ارتفاع ضغط الدم.

وفقا للنتائج، كان المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم الانقباضي المرتفع، المعروف أيضا باسم ارتفاع ضغط الدم، بمرتين من أولئك الذين يملكون لثة صحية.